İsrail Başsavcısı karantinanın uzatılması kararını iptal etti

Yerel basında yer alan habere göre, Başsavcı Mendelblit, karantinanın uzatılmasının iptaline gerekçe olarak söz konusu kararın kabinede oy birliğiyle alınmamasını gösterdi.

Netanyahu ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümeti anlaşmasında önemli kararların kabinede oy birliği ile alınmasını öngören maddeyi hatırlatan Mendelblit, bu nedenle karantinanın uzatılması kararının geçersiz olduğunu söyledi.

İsrail kabinesi, dün akşam karantinanın uzatılmasını görüşmek üzere toplanmıştı.

Netanyahu'nın ekibinde yer alan bakanları karantinanın uzatılması için oy kullanırken Gantz'ın da aralarında bulunduğu bazı kabine üyeleri ise "hayır" oyu vermişti.

Oylamanın ardından kabine, oy çokluğu ile karantinanın pazar gece yarısına kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 1'e, toplam vaka sayısı da 675 bin 618'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 3 milyon 369 bin 379 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 965 bin 657 kişiye de ikinci dozu yapıldı.