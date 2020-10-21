İsrail ile BAE’nin ilişkisi hızlı çıktı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’nin de aralarında bulunduğu bazı ABD’li yetkililer, Ekonomi ve Maliye Bakanı’nın öncülük ettiği BAE heyetiyle aynı uçakla Abu Dabi’den Tel Aviv’e geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’li ve BAE’li yetkilileri taşıyan uçağı havalimanında karşıladı.

Başbakan Netanyahu, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Abu Dabi ile varılan ilişkileri normalleştirme anlaşması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’e teşekkür ederek, “ABD’nin desteği olmasa bugün burada olamazdık” ifadesini kullandı. Karşılama töreninin ardından İsrail ile BAE arasında vize muafiyeti, havacılık, ekonomik iş birliği ve yatırımların korunması olmak üzere 4 anlaşmaya imza atıldı. Böylece İsrail, ilk kez bir Arap ülkesiyle vize muafiyet anlaşması imzalamış oldu.

Bununla birlikte BAE, İsrail’de büyükelçilik açma isteğini de iletti. BAE Dışişleri Bakanı Danışmanı Ömer Saif Gobaş, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ın İsrail’de büyükelçilik açmak için gönderdiği mektubu, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi’ye sundu. Bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine verdiği destekten dolayı Ashkenazi’ye teşekkür ederken, İsrail’in de kısa sürede Abu Dabi’de büyükelçiliğini açmasını umduğunu belirtti.

İlişkilerinde “hızlı” bir normalleşme yaratmayı amaçlayan İsrail-BAE, çeşitli alanlarda yatırımlar yapmak amacıyla “Abraham Kalkınma Fonu”nu da kurdu.