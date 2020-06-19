İsrail Savunma Bakanı: İlhaka karşıyım

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gantz, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı basına kapalı toplantıda, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile “ilhak” planı konusunda fikir ayrılıklarına sahip olduğu bilinen Gantz, “Sürtüşmeyi önlemek için, Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin ilhak edilmesini desteklemeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Netanyahu ile Gantz, aralarındaki “ilhak” planına ilişkin fikir ayrılıklarını gidermek için pazar ve pazartesi günü görüşmüştü.