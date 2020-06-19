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19.06.2020 - 07:00 | | AA

İsrail Savunma Bakanı: İlhaka karşıyım

İsrail Savunma Bakanı ve koalisyon hükümeti ortağı  Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli nüfusunun yoğun olduğu bölgelerin “ilhakına” karşı olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanı: İlhaka karşıyım

 

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gantz, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı basına kapalı toplantıda, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa  dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile “ilhak” planı konusunda fikir ayrılıklarına sahip olduğu bilinen Gantz, “Sürtüşmeyi önlemek için, Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin ilhak edilmesini  desteklemeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Netanyahu ile Gantz, aralarındaki “ilhak” planına ilişkin fikir ayrılıklarını gidermek için pazar ve pazartesi günü görüşmüştü.

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