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05.07.2020 - 16:43 | | AA

İsrail Savunma Bakanı, İran'ın nükleer tesisindeki 'olayı' yorumladı

İsrail Savunma Bakanı Gantz, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen "olayla" ilgili "İran'da yaşanan her olayın bizimle bağlantısı olacak diye bir şey yok." dedi.

İsrail Savunma Bakanı, İran'ın nükleer tesisindeki 'olayı' yorumladı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail radyosunda katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde perşembe günü yaşanan "olayın" arkasında İsrail'in mi olduğu sorusuna Gantz, "İran'da yaşan her olayın bizimle bağlantısı olacak diye bir şey yok." yanıtını verdi.

"İRAN'IN TERÖRÜ YAYMASINI ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Nükleer silaha sahip olacak bir İran'ın, İsrail'in yanı sıra bölge ve dünya için de bir tehdit olduğunu öne süren Gantz, "Bunun (İran'ın nükleer silah geliştirmesi) olmasını ve İran'ın terörü yaymasını engellemek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, Natanz Nükleer Tesisi'nde perşembe günü yaşanan ve tesisin çelik konstrüksiyonunda hasara yol açan "olayın" arkasında İsrail'in olduğu iddia edilmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi de tesiste meydana gelen "olayın" nedeninin tespit edildiğini ancak "güvenlik gerekçesiyle uygun zamanda" açıklanacağını söylemişti.

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