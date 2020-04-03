İsrail yönetiminde karantina dalgası!

Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin de, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Litzman ile eşine Kovid-19 testi yapıldığı, testlerin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedilirken, bakanın görevini evinden yürütmeye devam edeceği vurgulandı.

Koalisyon hükumetinin ortağı olan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi (Yahudot HaTora) Başkanı Litzman’ın sağlık durumundan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun da haberdar edildiği belirtilirken, Litzman ile Netanyahu’nun sıklıkla görüştüğü biliniyor. Bu yüzden henüz çarşamba günü karantinadan çıkan Netanyahu’nun, yeniden karantinaya gireceği açıklandı. Netanyahu dışında Litzman ile görüşen bir başka isim olan Mossad Şefi Yossi Cohen’in de karantinaya gireceğine dikkat çekildi.

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’de vaka sayısı 6 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi. Başbakan Netanyahu, son olarak Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Bnei Brak kentine giriş-çıkışların durdurulduğunu açıklamıştı. Bnei Brak, İsrail’de virüsün en yoğun görüldüğü kent olduğu belirtiliyor.