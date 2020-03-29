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29.03.2020 - 18:24 | | AA

İsrail'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İsrail'de yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.

İsrail'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 84 ile 90 yaşlarındaki iki kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu kişilerin Kovid-19 nedeniyle tedavi gördükleri Batı Kudüs ile Bney Brak kentlerindeki hastanelerde öldüğü belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 15'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 865'e ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

15 kişi yol kapatıp halay çektiİstanbul Avcılar’da yaklaşık 15 kişilik grup, corona virüs salgınına rağmen yol kapatıp halay çekti. Sokağı düğün salonuna çeviren grup dakikalarca dans etti.
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