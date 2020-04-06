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06.04.2020 - 22:38 | | AA

Ä°srail'de corona virüsten ölenlerin sayÄ±sÄ± 57'ye yükseldi

Ä°srail'de yeni tip corona virÃ¼s (Covid-19) nedeniyleÂ  hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 57'ye, vaka sayÄ±sÄ± ise 8 bin 904'e yÃ¼kseldi.Â

Ä°srail'de corona virüsten ölenlerin sayÄ±sÄ± 57'ye yükseldi

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kovid-19 teÅŸhisiÂ  konulan 6 hastanÄ±n daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.

Ãœlkede bÃ¶ylece koronavirÃ¼s kaynaklÄ± can kaybÄ± 57'ye ulaÅŸÄ±rken, 181Â  kiÅŸide daha Kovid-19 tespit edildiÄŸi ve toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 8 bin 904'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±Â  kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca hastalardan 140'Ä±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu, 585Â  kiÅŸinin ise iyileÅŸtiÄŸi aktarÄ±ldÄ±

Ä°srail'de Kovid-19 Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda tÃ¼m okullarda eÄŸitime araÂ  verilirken, ikiden fazla kiÅŸinin bir araya gelmesi de yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkede ayrÄ±ca market, eczane, akaryakÄ±t istasyonlarÄ± ve bankalarÂ  dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok ticari iÅŸletmeninÂ  kapatÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti.

Tel Aviv yÃ¶netimi, koronavirÃ¼s nedeniyle Ä°srail'de ikamet edenlerÂ  hariÃ§ tÃ¼m yabancÄ±larÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸine de yasak getirmiÅŸti.

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New Yorkâ€™ta corona virüsten ölenlerin cenazeleri mobil morglara yüklendiNew Yorkâ€™ta Wyckoff Heights Medical Center saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yeni tip corona virüs (Covid-19) salgÄ±nÄ±nda ölenlerin cenazelerinin, mobil morg TIR'larÄ±na taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± görüntülendi.
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