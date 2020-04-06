SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kovid-19 teÅŸhisiÂ konulan 6 hastanÄ±n daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.

Ãœlkede bÃ¶ylece koronavirÃ¼s kaynaklÄ± can kaybÄ± 57'ye ulaÅŸÄ±rken, 181Â kiÅŸide daha Kovid-19 tespit edildiÄŸi ve toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 8 bin 904'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±Â kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca hastalardan 140'Ä±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu, 585Â kiÅŸinin ise iyileÅŸtiÄŸi aktarÄ±ldÄ±

Ä°srail'de Kovid-19 Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda tÃ¼m okullarda eÄŸitime araÂ verilirken, ikiden fazla kiÅŸinin bir araya gelmesi de yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkede ayrÄ±ca market, eczane, akaryakÄ±t istasyonlarÄ± ve bankalarÂ dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok ticari iÅŸletmeninÂ kapatÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti.

Tel Aviv yÃ¶netimi, koronavirÃ¼s nedeniyle Ä°srail'de ikamet edenlerÂ hariÃ§ tÃ¼m yabancÄ±larÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸine de yasak getirmiÅŸti.

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