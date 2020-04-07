MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 65'e yükseldi
ABONE OL
07.04.2020 - 22:51 | | AA

İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

İsrail'de yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e, vaka sayısı ise 9 bin 248'e yükseldi.

İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 8 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 65'e ulaşırken, 242 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 248'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 149'unun durumunun ağır olduğu, 770 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca'dan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajı

Bakan Koca'dan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajı

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Ne corona ne sosyal mesafe! Film gibi izlediler

Ne corona ne sosyal mesafe! Film gibi izlediler

Sıradaki Haber