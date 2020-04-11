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11.04.2020 - 23:39 | | AA

İsrail'de covid-19'dan ölenlerin sayısı 100’ü aştı

İsrail'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101’e, vaka sayısı 10 bin 743'e yükseldi.

İsrail'de covid-19'dan ölenlerin sayısı 100’ü aştı

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.Açıklamada, ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 101'e ulaşırken, Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 10 bin 743'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 175'inin durumunun ağır olduğu, 1341 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

İstanbul'da corona virüs sessizliğiİçişleri Bakanlığı'nın corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 31 ilde hafta sonu geçerli olmak üzere getirdiği sokağa çıkma yasağı sonrası meydanlar sessizliği büründü.
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