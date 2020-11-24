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24.11.2020 - 15:57 | | İHA

İsrail'de helikopter düştü: 2 ölü

İsrail'de bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'de helikopter düştü: 2 ölü

İsrail'in güneyindeki Beersheba yakınlarında yer alan Rahat bölgesinde sivil bir helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangını itfaiye görevlileri söndürdü. Yetkililer, kazada biri pilot 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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