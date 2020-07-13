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13.07.2020 - 23:48 | | AA

İsrail'de ikinci dalga şoku! Corona virüste vaka sayısı 40 bini aştı

İsrail'de yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen kişi sayısı 40 bin 632'ye ulaşırken, can kaybı 365'e çıktı.

İsrail'de ikinci dalga şoku! Corona virüste vaka sayısı 40 bini aştı

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 365'e ulaştığı, 1578 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 40 bin 632'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 183'nün durumunun ağır olduğu, 19 bin 395 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 20 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 20 bin 872'ye ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara Garı'nda gençlerle buluştuUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk gençliğinin, 15 Temmuz gecesinde şehit ve şahit olarak, üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını ifade etti.Karaismailoğlu, Ankara Garı'nda düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Lokomotifi Gençlik" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 ve 2053 yıllarındaki hedeflerine gençler sayesinde ulaşacağını belirtti.
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