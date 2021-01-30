İsrail’de İran tartışması çıktı

Savunma Bakanı Benny Gantz, Kohavi’nin sözlerine atıfla “Bu tür açıklamalar kamuoyu önünde yapılmamalı” dedi. Genelkurmay Başkanı Kohavi, geçen salı günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’la nükleer anlaşmaya geri dönme olasılığını eleştirmiş, orduya İran’ın nükleer programını hedef alacak operasyon planları hazırlama talimatı verdiğini belirtmişti.
Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.