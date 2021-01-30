MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail’de İran tartışması çıktı
ABONE OL
30.01.2021 - 07:00 |

İsrail’de İran tartışması çıktı

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi’nin, ABD’nin İran politikalarını eleştirdiği ve İran’ı askeri müdahaleyle tehdit ettiği açıklamasına Savunma Bakanı’ndan sert tepki geldi.

İsrail’de İran tartışması çıktı

Savunma Bakanı Benny Gantz, Kohavi’nin sözlerine atıfla “Bu tür açıklamalar kamuoyu önünde yapılmamalı” dedi. Genelkurmay Başkanı Kohavi, geçen salı günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’la nükleer anlaşmaya geri dönme olasılığını eleştirmiş, orduya İran’ın nükleer programını hedef alacak operasyon planları hazırlama talimatı verdiğini belirtmişti.

Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dehşeti anlattı! 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti

Dehşeti anlattı! 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Kan donduran detay! Son mesajı attı, fotoğraf bile paylaştı...

Kan donduran detay! Son mesajı attı, fotoğraf bile paylaştı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet