MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail'de koalisyon krizi ertelendi
ABONE OL
10.08.2020 - 16:07 |

İsrail'de koalisyon krizi ertelendi

Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı, uzun zamandır tartışma konusu olan ve erken seçim tartışmalarına yol açan yıllık bütçe planının 3 ay ertelenmesi konusunda uzlaştı.

İsrail'de koalisyon krizi ertelendi

İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ile Savunma Bakanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, dün gece bütçe planının kasım ayına ertelenmesi için yeni bir yasa hazırlanmasına karar verdi.

Haberde, yasa tasarısının bugün ya da yarın parlamento komisyonuna, çarşamba günü de Genel Kurulun onayına sunulacağı kaydedildi.

Halihazırdaki kanuna göre, ülkenin yıllık bütçesinin 25 Ağustos’a kadar parlamento tarafından onaylanması, aksi takdirde parlamentonun feshedilerek seçimlere gidilmesi gerekiyor.

İsrail hükümetinin dün yapılması gereken haftalık toplantısı, koalisyon ortakları arasında bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmişti.

Netanyahu ve Gantz arasındaki anlaşmazlık

Yıllık bütçenin onaylanması meselesi, koalisyon hükümetinin tarafları arasındaki anlaşmazlığın özünü oluşturuyor.

Netanyahu bir yıllık bütçe planının kabul edilmesini dayatırken, Gantz ise 2 yıllık bir bütçe planının kabul edilmesini istiyor.

Daha önce yerel basına yansıyan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflediği belirtilmişti.

İsrail'de geçen yıl 6 Nisan, 17 Eylül ve bu yıl 2 Mart'ta olmak üzere 3 kez erken seçim yapılmıştı.

Mart ayındaki seçimin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz, 20 Nisan'da koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gereği, başbakanlık görevini ilk 1,5 yıl Netanyahu, diğer 1,5 yıl da Gantz yürütecek.

Netanyahu ve Gantz, koalisyon hükümeti konusunda anlaşsalar da iki lider arasındaki görüş ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

Yediemin parklarında araçlar çürümeye terk ediliyorİZMİT'te icra yoluyla el konulan araçlar yediemin olarak kullanılan otoparkları doldurdu. Yediemin otoparkı işleten Özkar Dönge, sadece kendisine ait otoparklarda bine yakın aracın çürümeye terk edildiğini, yaklaşık 2-2,5 milyon TL alacağının olduğunu söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terör örgütü PKK’ya 8 ayda 63 bin 615 operasyon

Terör örgütü PKK’ya 8 ayda 63 bin 615 operasyon

Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

ÖSYM DGS soru ve cevapları için tıklayınız! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM DGS soru ve cevapları için tıklayınız! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber