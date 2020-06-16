İsrail’den ilhak atağı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz, Meclis Başkanı Yariv Levin ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, “ilhak” planını görüşmek üzere ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile önceki gün bir araya geldi. Toplantı sonrası İsrail basını, görüşmede “ilhakın” ertelenmesi veya kısmi “ilhak” seçeneğinin gündeme geldiğini ileri sürdü. Haberde ayrıca, Netanyahu, Gantz ve Ashkenazi’nin “ilhakı” görüşmek üzere Friedman ile tekrar bir araya geleceği belirtildi.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz’ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı, 1 Temmuz’dan itibaren Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’nin “ilhakını” kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Öte yandan İsrail Devlet Televizyonu (KAN), istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Kohen’in önümüzdeki günlerde Mısır ve Ürdün dahil bazı Arap ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini bildirdi. Kan, ziyaretin, İsrail’in Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak planıyla ilgili bu ülke liderlerinin “nabzını ölçmeyi” amaçladığını belirtti.

Kanala konuşan üst düzey bir yetkili, “Temasların amacı Arap ülkelerinin konumlarını ve planlarını dinlemek. Bunun yanında İsrail’in ilhak planını gerçekleştirmesi durumunda beklenen tepkilerin şiddetini azaltmaya çalışmak” dedi.

Golan’a Trump Tepeleri!

Bununla birlikte İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD yönetiminin İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanıması üzerine bölgedeki bir yerleşim yerine “Trump Tepeleri” denilmesi için gerekli pratik adımların atılmaya başlandığını söyledi.