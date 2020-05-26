MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail'in Lübnan hava sahasındaki ihlalleri sürüyor
ABONE OL
26.05.2020 - 19:17 | | AA

İsrail'in Lübnan hava sahasındaki ihlalleri sürüyor

İsrail keşif uçaklarının Lübnan'ın güney ve doğu hava sahasını son iki gündür ihlal ettiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan hava sahasındaki ihlalleri sürüyor

 

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan ordu açıklamasında, İsrail'e ait keşif uçaklarının, dün yerel saatle 16.35'ten itibaren güney sınırından ülkeye girerek hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

"Düşmana ait 3 keşif uçağının", ülkenin güneyindeki birçok bölge üzerinde yaptıkları ihlallerin 00.45'e kadar devam ettiği kaydedildi.

Bugün 09.15 itibarıyla yeni bir keşif uçağının Lübnan hava sahasını ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 10.30 ve 10.35 itibarıyla da 2 savaş uçağının ülkenin güneyindeki hava sahasında uçuşlar gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor.

Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıİstanbuk Sultangazi'de evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken kafası demir korkuluğa sıkışan 9 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? Koronavirüs son durum...

Bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? Koronavirüs son durum...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?

Sıradaki Haber