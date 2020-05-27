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27.05.2020 - 19:51 | | AA

İsrailli eski bakan: Maksimum toprak, az Arap istiyoruz

Eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının İsrail için felakete yol açabileceğini iddia ederek, "Maksimum toprak, az Arap istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrailli eski bakan: Maksimum toprak, az Arap istiyoruz

 

Muhalefet partilerinden Yamina'nın lideri Bennett, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Trump'ın planının İsrail için felakete neden olabileceğini ileri süren Bennett, "Plandaki haritalandırma iyi değil, çünkü 250 bin Filistinliye İsrail vatandaşlığı verebilir. Maksimum toprak ile birlikte en az Arap istiyoruz." tespitini yaptı.

Filistin karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı siyasetçi, Trump'ın sözde barış planındaki Batı Şeria'nın haritalandırılmasının değişmesi gerektiğini dile getirerek, "Harita güzel olursa, planı destekleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

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