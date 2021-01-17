İstismarcı modacıyı öz oğlu ele vermiş

Nygard’ın “Kai” adını kullanan oğlunun, babasının soruşturmasında polislerle işbirliği yaptığı belirtildi. Biri reşit olmayan iki oğluna da tecavüz ettirmek için bir seks işçisiyle plan yaptığı ortaya çıkan Nygard’ın oğlu Kai, geçen baharda kardeşlerinin iddialarını duyunca “babasının hasta olduğunu” anladığını söyledi.



Gizlice polisle çalışan Kai, babasını “canavar” olarak tanımlayarak “Artık onu babam olarak görmüyorum. Elimden gelen her şekilde yargıya hizmet etmek, adaleti desteklemek ve suçluları ifşa etmeye yardım için buradayım” dedi. Babasının malvarlığını yurt dışına kaçırmasını da engelleyen Kai, Nygard’ın mirasını kabul etmeyeceğini, babasının tüm varlığını mağdurlara tazminat olarak vereceğini belirtti.



900 milyon dolarlık serveti olan moda kralı, dünyanın pek çok noktasında sahip olduğu lüks mülklerindeki eğlence dolu yaşamıyla ünlüydü ve bir hareminin olduğu biliniyordu.



