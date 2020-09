İsveç Hakkında Bilgiler; İsveç Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Nüfusu fazla olmayan ancak dengesiz bir nüfus dağılımına sahip olan İsveç, güneyde çok fazla insana ev sahipliği yapmaktadır. Ancak ülkenin kuzeyinde çok az sayıda insan yaşadığından dolayı güneyi kadar gelişmeyen kuzey İsveç, soğukluktan dolayı insanlar tarafından tercih edilmemektedir.



İsveç'in kuzeyinde yılın her mevsimi sıcaklık değerleri çok düşük olmakta, insanların yaşamaları için elverişli ortamlar fazla bulunamamaktadır.



Ülkede yaşayan halkın yaklaşık olarak %85'i halk içerisinde yaşamakta, geri kalan 'i ise köylerde yaşamaktadırlar. Meclis sistemine sahip olan ancak monarşi yolu ile yönetilmekte olan İsveç, The Economist'in Demokrasi araştırmalarına göre birinci sırada yer almaktadır. Aynı zamanda Avrupa Birliğinin de en önemli ülkelerinden birisi olarak kabul edilen bu ülke dünyada hızla gelişen ve gelişiminde önü açık olan ülkeler arasında yedinci sırada yer almaktadır. İsveç, 1 Ocak 1995 tarihinden beri bir Avrupa Birliği ülkesidir.



Ortaçağ'dan beri tek bağımsız ülke olan İsveç, ilk olarak modern yönetimi 16.YY'da başlatmıştır. O günden bu güne modern yönetim ile işleyişini kabullenen ve benimseyen bu ülke aynı zamanda savaşa tamamen karşı olması ile de bilinmekte ve dünyada barışı destekleyen tüm platformların sözcülüğünü yapmaktadır. Kadın cinayet oranları da oldukça düşük olan İsveç'te aynı zamanda cinayet oranları da çok düşük bir seviyededir. Bu sebepten dolayı Avrupa Birliğinin gözde şehirlerinden birisi olan İsveç gelişimini hızla sürdürmekte ve içerisine dış ülkelerden sürekli olarak göç çekmektedir. Ülkenin nüfus artış hızı oldukça fazladır.



İsveç Nerededir?



Kuzey Avrupa ülkesi olan ve İskandinav toprakları içerisinde bulunan İsveç'in birçok sınır komşusu bulunmaktadır. Aynı zamanda denize ve bazı göl hatlarına da sınırı bulunmakta olan İsveç, Baltık Denizi ve Botni Körfezi ile de kesişmektedir.



Coğrafi konumu olarak gayet iyi bir yerde olan İsveç, içerisindeki en büyük nüfus yoğunluğunu güney kesimde tutmaktadır. İnsanlar tarafından pek tercih edilmemekte olan ve kışları çok soğuk olmakta olan İsveç'in kuzey kıyısı, İsveç'in toplam nüfusunun yaklaşık olarak 'lik bir kesimini kapsamaktadır.



İsveç'in Nüfusu Ne Kadardır?



2019 yılında yapılan resmi sonuçlara göre İsveç içerisinde yaklaşık olarak 10 Milyondan fazla insan yaşamaktadır. Her yıl yaklaşık olarak %1,6 nüfus artış hızına sahip olan bu ülke günden güne nüfusunu arttırmakta ve kendini nüfus konusunda geliştirmektedir. Toprak büyüklüğü de çok fazla olan bu ülke, birçok uzmanın ortak yorumuna göre yaklaşık 5 yıl içerisinde 15 Milyon nüfusu geçecektir. Bu öngörü İsveç'in ekonomik durumuna göre ve İşsizlik oranına göre yapılmıştır.



İsveç'in Başkenti Neresidir?



İsveç'in başkenti Stockholm'dur. Aynı zamanda İsveç nüfusunun yaklaşık olarak %20'sini de içerisinde barındırmakta olan Stockholm, yüz ölçümü bakımından da İsveç'in en büyük şehridir. İnsanlarına çok büyük bir iş gücü sağlamakta olan Stockholm, gelişmişliği ile de birçok büyük Avrupa ülkesi başkentini geride bırakmıştır.



İsveç'in Para Birimi Nedir?



İsveç'te kullanılan resmi para birimi İsveç Kronu'dur. 1 İsveç Kronu yaklaşık olarak 0,84 TL'ye eşittir.



İsveç'in Resmi Dili Nedir?



İsveççe, İsveç'te kullanılan bir resmi dildir.



İsveç ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadardır?



Türkiye, İsveç'ten yaklaşık olarak 1 saat daha öndedir.