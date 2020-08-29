29.08.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
İsveç polisinden örnek karar
İsveç Polisi, ülkenin üçüncü büyük kenti Malmö’de Kur’an-ı Kerim yakma eylemi yapmak isteyen Danimarkalı aşırı sağ eğilimli ırkçı “Sıkı Yön” partisinin lideri Rasmus Paludan’a izin vermedi.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Polisin, Malmö’de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Rosengaard semtinde, Aşure ayı nedeniyle böyle bir eylem planlayan Paludan’a izin vermemesi büyük memnuniyet yarattı. Polis şefi Mattias Sigfridsson yaptığı açıklamada, halkın güvenliğinden sorumlu olduklarını belirterek, herkesin emniyeti açısından bu tür bir eyleme müsade edemeyeceklerini söyledi. Irkçı lider Paludan, Danimarka’nın muhtelif kentlerinde daha önce defalarca benzer eylemler gerçekleştirirken, kısa süre önce mahkeme tarafından 3 ay hapis cezası almıştı.
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