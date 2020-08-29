İsveç polisinden örnek karar

Polisin, Malmö’de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Rosengaard semtinde, Aşure ayı nedeniyle böyle bir eylem planlayan Paludan’a izin vermemesi büyük memnuniyet yarattı. Polis şefi Mattias Sigfridsson yaptığı açıklamada, halkın güvenliğinden sorumlu olduklarını belirterek, herkesin emniyeti açısından bu tür bir eyleme müsade edemeyeceklerini söyledi. Irkçı lider Paludan, Danimarka’nın muhtelif kentlerinde daha önce defalarca benzer eylemler gerçekleştirirken, kısa süre önce mahkeme tarafından 3 ay hapis cezası almıştı.