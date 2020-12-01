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01.12.2020 - 22:11 | | AA

İsveçli kadın oğlunu 28 yıldır kilitli tutmuş!

İsveç'te oğlunu 28 yıl boyunca bir apartman dairesinde kilitli tuttuğundan şüphelenilen 70'li yaşlardaki kadına soruşturma açıldı.

İsveçli kadın oğlunu 28 yıldır kilitli tutmuş!

Soruşturmayı yürüten savcı Emma Olsson, akrabalarından birinin yaşlı kadının oğlunu 28 yıldır kilitli tuttuğuna dair ihbarda bulunması üzerine harekete geçtiklerini açıkladı. 

Olsson, Stockholm polisinin başkentin güneyindeki bir apartman dairesinde 41 yaşındaki oğlunu 28 yıldır kilitli tuttuğu iddia edilen 70'li yaşlardaki kadın hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. 

Akrabalarından birinin söz konusu adamı bulması üzerine kendilerine durumu bildirdiğini aktaran Olsson, yaşlı kadının, özgürlükten yoksun bırakma ve ağır bedensel zarar verme gibi suçları işlediğinden şüphelenildiğini açıkladı. 

Kadının suçu reddettiğini, olaya ilişkin yaşlı kadın ve tanıkların ifadelerine başvurulacağının altını çizen Olsson, evde bulunan adamın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını da sözlerine ekledi. 

"EV, KİR VE TOZ İÇİNDEYDİ" 

İsveç'te yayın yapan Expressen gazetesine göre, kimliği açıklanmayan akraba, yaşlı kadının evine gittiğinde, evin "idrar" koktuğunu, "kir ve toz" içinde olduğunu söyledi. 

Mutfaktan bir ses duyan akraba, 41 yaşındaki adamı battaniye ve yastıkların üzerinde oturur halde buldu. 

Akrabası adamın dişlerinin dökülmüş olduğunu, bacaklarında yaralar bulunduğunu ve konuşmasının zayıflamış olarak gördüğünü anlattı.

 

Rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndüÇin'de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağında bulunan delikten içeriye maytap atan çocuk, patlamanın etkisiyle metrelerce havaya uçtu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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