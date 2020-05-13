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13.05.2020 - 16:53 | | DHA

İsveç'te bir günde 147 kişi corona virüsten öldü

İsveç’te corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 147 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 460’a çıktı.

İsveç'te bir günde 147 kişi corona virüsten öldü

İsveç'te son bir günde 147 kişinin daha corona virüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 460’a yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 637 artarak, 27 bin 909’a yükseldi.

Bakan Berat Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştırHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir." dedi.
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