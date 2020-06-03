İsveç'te 'sürü bağışıklığı' stratejisinin mimarı Tegnell'den şok itiraf!

Çok sayıda bilim insanının uyarısına rağmen, birçok ülkedekine benzer karantina ve sosyal mesafe önlemlerine karşı çıkan epidemiyolojist Tegnell, İsveç Radyosu'nda katıldığı bir programda "Şimdiye kadar yaptıklarımızda iyileştirmemiz gereken alanlar olduğu aşikâr" diye konuştu.

10 milyon nüfuslu İsveç'te corona virüs salgını sırasında okullar tatil edilmedi, restoran ve kafelerin çoğu kapalı kaldı.

Ülkede yasaklar yerine gönüllülük ve kişisel sorumluluk esas alındı.

İsveç'teki ölü sayısı diğer İskandinav ülkelerininkinden yüksek.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede bugün itibarıyla ölü sayısı 4bin 468. Bu sayı Danimarka'da 580, Norveç'te 237, Finlandiya'da da 320.

TEGNELL'İN GÖRÜŞLERİ NASIL DEĞİŞTİ?



Anders Tegnell, Nisan'da BBC'ye yaptığı açıklamada, ölenlerin yarısının bakımevinde kalan yaşlılar olduğunu söylemiş ve "Bu stratejimizin yanlış olduğunu göstermiyor" demişti. Tegnell, bir yıl içinde ölüm oranının diğer ülkelerle aynı seviyede olacağını savunmuştu.

Tegnell, İsveç Radyosu'na verdiği demecinde ise "Hastalıkla yeniden karşılaşınca, bugün bildiklerimiz ışığında kendimizi İsveç'in şimdi yaptıklarıyla dünyanın geri kalanının yaptıkları arasında bir yerde konumlandırırdık" dedi.

Program sunucusunun "Kısa süre içinde çok insan ölmedi mi?" sorusuna ise "Evet, kesinlikle" yanıtı verdi.

Sürü bağışıklığı stratejisi, nüfusun büyük bölümünün (Yüzde 70-90) bağışıklık kazanmasıyla enfeksiyon zincirinin bozulacağı ve bunun sonucunda hastalığının yayılma hızının yavaşlayacağı ya da tamamen duracağı öngörüsüne dayanıyor.

Kaynak: BBC Türkçe