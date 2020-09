İsviçre Hakkında Bilgiler; İsviçre Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

İsviçre'nin toprak yoğunluğu en fazla Alplerde bulunmakta, ancak İsviçre nüfusunun çok büyük bir bölümü İsviçre Platosu üzerinde yaşamaktadır. İsviçre Platosunun üzerinde bulunan Zürih ve Cenevre hem İsviçre'nin ekonomik gücü, hem de en çok iş kaynağını elinde barındıran iki şehir konumundadır.



1815 yılından beri hiçbir silahlı savaşa girmemiş olan İsviçre, 2002 yılına kadar da Birleşmiş Milletler Topluluğu'na katılmamıştır. Dünyada genel olarak barışı savunan ve savaşın tamamen karşısında duran İsviçre, her insanın eşit şartlar altında yaşaması gerektiğini savunmakta ve dış politikalarını da bu şekilde yönlendirmektedir.



KızılHaç'ın da doğduğu ülke olarak bilinen İsviçre, birçok uluslararası etkinliğinde organizasyonluğunu üstlenmektedir. Çok zengin bir ülke olan İsviçre neredeyse her ürünü kendisi üretmekte ve çoğu alanda ithalata ihtiyaç duymamaktadır. Aynı zamanda kişi başına düşen milli gelir de dünya çapında en yüksek derecede olan İsviçre, her vatandaşına mükemmel bir hayat yaşatmaktadır.



İsviçre bayrağı kırmızı bir zemin üzerine yerleştirilmiş Haç işaretinden oluşmaktadır. Kırmızı zemin üzerindeki beyaz Haç işareti ülkenin dinini, Hristiyanlığı, simgelemektedir. İsviçre bayrağının ise geleneksel anlamı özgürlük, cesaret, tarafsızlık ve demokrasiyi simgelemektedir. İsviçre bayrağı 1884 yılında resmi olarak kabul edilmiş ve o günden bu güne işlevini yitirmemiştir.



İsviçre'nin en önemli şehirleri Aarau, Herisau, Appenzell ve Liestal'dır.



İsviçre Nerededir?



Batı Avrupa Kıtası üzerinde yer alan İsviçre, 5 adet büyük devlet ülkesine komşudur. Hiçbir denize sınırı olmayan ancak içerisinde bazı büyük gölleri barındırmakta olan İsviçre, coğrafi konum olarak ta çok önemli bir yere sahiptir. İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği ilk günden beri hiçbir dönemde boş kalmamış olan İsviçre toprakları birçok ürünün yetişmesinde çok büyük olanaklar sağlamaktadır. Tarihin her alanında insanlar İsviçre topraklarını başarılı bir şekilde kullanmayı bilmişlerdir.



İsviçre'nin Nüfusu Ne Kadardır?



2018 yılında yapılan resmi sayımlar sonucu açıklanan rakamlara göre, İsviçre'nin güncel nüfusu 8,6 milyonun üzerindedir. İçerisinde çok sayıda göçmen de bulunmakta olan İsviçre, özellikle İtalya ve Almanya'dan çok büyük derecelerde göç akımı almaktadır. Ülkenin içerisindeki güzel ekonomi ve çok sayıda farklı iş imkanı ile herkesin adeta gözünü boyayan İsviçre, asgari ücretli çalışan her işçisine de aylık 3 bin 600 İsviçre Frang'ı vermektedir. 1 İsviçre Frangı şu anda 8 TL'ye eşittir.



İsviçre'nin Başkenti Neresidir?



İsviçre 26 farklı kanyondan oluştuğu için herhangi bir başkent bulundurmamaktadır. Ancak İsviçre içerisindeki en büyük ve en çok nüfusa ev sahipliği yapan şehir Zürih'tir.



İsviçre'nin Para Birimi Nedir?



İsviçre'nin resmi olarak kullanılan para birimi, İsviçre Frangı'dır. Ekonomik açıdan birçok büyük para birimini geride bırakmış olan İsviçre Frangı, her gün gelişimini sürdürmekte ve dünya ekonomisine kıyasla değerini sürekli arttırmaktadır.



İsviçre'nin Resmi Dili Nedir?



İsviçre'de aktif olarak kullanılan 4 resmi dil bulunmaktadır. Ancak İsviçre içerisinde en yaygın olarak kullanılan dil, Almancadır. Alman göçmenlerinin de bu durum üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır.



İsviçre ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadardır?



İsviçre ile Türkiye arasında yaklaşık olarak 1 saattir. Türkiye üzerinde kullanılan saat, İsviçre'den yaklaşık olarak 1 saat öndedir.