İtalya Başbakanı Conte dövülerek öldürülen siyahi gencin cenazesine katıldı

Yerel basının haberlerine göre 21 yaşındaki Willy Monteiro Duarte, Roma'nın dışındaki Colleferro kasabasında saldırıya uğrayan bir arkadaşına yardım etmeye çalışırken tekmelenip yumruklandıktan sonra öldü.

4 İtalyan erkek tutuklandı ancak savcılar 6 Eylül'deki saldırının herhangi bir ırkçı nedene dayanıp dayanmadığını henüz belirtmedi.

Başbakan Giuseppe Conte bu hafta içinde yaptığı açıklamada, Afrika'daki ada ülkesi Cape Verde'den bir anneyle babanın çocuğu olarak Roma'da dünyaya gelen Duarte'nin trajik ölümünün "kendisini derinden etkilediğini" söyledi:

"Beni şoke etti. 20 yaş eşiğini yakın zamanda geçen bir çocuktu, okuyor ve çalışıyordu, tutkularını ve duygularını dolu dolu yaşadı. Duarte, hayallerini geliştirdi ve muhtemelen kişisel ve profesyonel yaşamlarında kendi geleceklerini inşa etme konusunda kararlı olan gençleri endişelendiren birçok belirsizliğe maruz kaldı.

Birden, sağır ve nedensiz bir şiddet üzerine geldi."

Conte, "Adalet kesinlikle doğal akışını sürdürecek... kesin ve ağır cezaların yakında verileceğine inanıyoruz" diye ekledi.

İtalya Başbakanı, cumartesi günü beyaz gömlekli ve yüz maskeli yaslı bir kalabalığın katıldığı cenaze törenine İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'yle beraber gitti. Birçok kişi Duarte'nin tabutunu tartışırken alkışlayarak saygılarını sundu.

Conte, cumartesi günkü cenaze töreninden sonra kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Kendimize karşı dürüst olmalı ve toplumda şiddet ve baskı mitolojisini besleyen bazı toplumsal gruplar ve aşırılıklar olduğunun tamamen farkına varmalıyız" ifadesini kullandı.

Daha sonra Duarte'nin annesi Lucia, babası Armando ve kız kardeşi Milena'yı kucaklayarak "İtalya sizinle, sizi seviyor" dedi.

Başbakan daha sonra Facebook hesabından cenazede bırakılan beyaz balonların bir resmini paylaşarak şunları ekledi:

"Bugün Willy'ye bütün ülkenin dokunaklı düşünceleriyle hitap ettik. Paliano'da tüm toplum, yüce gönüllü bir yaşam örneğini alt edebilecek şiddetin olmadığını açıkça belirtti."

İtalya Milli Takımı'yla Dünya Kupası kaldıran ve şu anda Serie A takımı AS Roma'nın altyapı sorumlusu olan Bruno Conti de bu futbol takımı için oynamayı hayal eden Duarte'ye saygılarını sunmak için akademiden genç oyuncularla birlikte cenazeye katıldı.

Kulüp, okullardaki zorbalığa karşı programı 'A Scuola di Tifo'yu 2020-21 sezonu boyunca Duarte'nin anısına adayacağını duyurdu.

Kaynak: Independent Türkçe