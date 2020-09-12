İtalya covid-19 salgınında 1501 yeni vaka açıkladı

Sağlık Bakanlığının paylaştığı günlük verilere göre, yeni vaka sayısı düne göre düşüş göstererek bugün 1501 oldu. Böylece hafta başından bu yana yükseliş trendindeki yeni vaka sayısı hız kaybetti.

Ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı son yeni vakalarla 286 bin 297 oldu.

Yeni vakaların etkisiyle ülkede halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı ise 37 bin 503'e yükselirken yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 7 artarak 182'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 35 bin 603'e çıktı.

Ülkede salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısı 213 bin 191 oldu.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı yazılı açıklamada, Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerinin yeniden başlamasını "iyi haber" olarak nitelendirdi.

Speranza, bu iyi habere karşın ihtiyatlı olmayı elden bırakmamaları gerektiğini belirterek, "Bilim, dünyaya güvenli ve etkili aşılar vermek için iş başında ancak kilit olan şey her birimizin kişisel davranışlarıdır." ifadesini kullandı.