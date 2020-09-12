MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya covid-19 salgınında 1501 yeni vaka açıkladı
ABONE OL
12.09.2020 - 21:11 | | AA

İtalya covid-19 salgınında 1501 yeni vaka açıkladı

İtalya, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında son 24 saatte 1501 yeni vaka açıkladı.

İtalya covid-19 salgınında 1501 yeni vaka açıkladı

Sağlık Bakanlığının paylaştığı günlük verilere göre, yeni vaka sayısı düne göre düşüş göstererek bugün 1501 oldu. Böylece hafta başından bu yana yükseliş trendindeki yeni vaka sayısı hız kaybetti.

Ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı son yeni vakalarla 286 bin 297 oldu.

Yeni vakaların etkisiyle ülkede halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı ise 37 bin 503'e yükselirken yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 7 artarak 182'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 35 bin 603'e çıktı.

Ülkede salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısı 213 bin 191 oldu.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı yazılı açıklamada, Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerinin yeniden başlamasını "iyi haber" olarak nitelendirdi.

Speranza, bu iyi habere karşın ihtiyatlı olmayı elden bırakmamaları gerektiğini belirterek, "Bilim, dünyaya güvenli ve etkili aşılar vermek için iş başında ancak kilit olan şey her birimizin kişisel davranışlarıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Macron senin zaten süren az kaldı, gidicisin"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Macron'un açıklamalarına "Senin zaten süren az kaldı, gidicisin. Ben sana ne demiştim, tarih bilgin hiç yok biraz tarih öğren demiştim. Biz sizi Cezayir'den tanırız. 1 milyonlu Cezayirli'yi siz öldürdünüz." ifadeleri ile cevap verdi. Erdoğan, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu'na seslenerek, "S&P sen bir kendine çeki düzen ver, sen Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın, netice alamadın" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar ne zaman belli olacak?

KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar ne zaman belli olacak?

Kredi kullanan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu değil...

Kredi kullanan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu değil...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Son dakika... Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Coronavirüs son durumu nedir?

Son dakika... Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Coronavirüs son durumu nedir?

Sıradaki Haber