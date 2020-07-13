MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya nüfusundaki gerileme sürüyor
ABONE OL
13.07.2020 - 18:18 | | AA

İtalya nüfusundaki gerileme sürüyor

İtalya nüfusunda son yıllarda yaşanan gerileme, 2019 yılında da sürdü.

İtalya nüfusundaki gerileme sürüyor

 

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) 2019 yılı Ulusal Nüfus raporuna göre, İtalya’nın nüfusu, geçen yıl 188 bin 721 kişi azalarak 31 Aralık 2019 itibarıyla 60 milyon 244 bin 639 oldu. Rapora göre, 2019'da ülkede daha az doğum, daha çok ölüm yaşandı.

İtalya’ya gelen yabancı sayısında yüzde 8,6'lık düşüş olduğu, buna karşın ülkeden göç eden İtalyan vatandaşlarının sayısında yüzde 8,1'lik artış olduğu kaydedildi.

Ayrıca, 2015-2019 döneminde nüfustaki gerilemenin 551 bine yaklaştığı ifade edildi.

Rapora göre, doğum sayısının gerilediği ülkede geçen yıl 420 bin 170 çocuk dünyaya geldi. Bu sayının 2018'e göre yüzde 4,5'luk (19 bin civarında) düşüşe denk geldiği ve bunun, İtalya'nın birleşmesinden (1861) bu yana en düşük sayı olduğu belirtildi.

Ömer Halisdemir'in kardeşi konuştu! Ağabeyime ilk kurşunu sıkan...Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Ağabeyime ilk kurşunu, hayatını 2 kere kurtardığı Hasan isminde asker sıktı" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca görüştü! Bilim Kurulu üyeleri önümüzdeki hafta Özbekistan'a gidiyor

Bakan Koca görüştü! Bilim Kurulu üyeleri önümüzdeki hafta Özbekistan'a gidiyor

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Sıradaki Haber