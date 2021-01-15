İtalya ve Hollanda hükümet krizine girdi!

İtalya’da Başbakan Guiseppe Conte liderliğindeki koalisyonun küçük ortağı Italia Viva (Iv) partisinin lideri Matteo Renzi, hükümette görevli iki bakan ve bir bakan yardımcısını çektiğini duyurdu. Böylece, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ve Iv’nin oluşturduğu koalisyon, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Conte’yi demokratik olmamakla eleştiren Renzi’nin aldığı bu karar, başbakanı yeni bir çoğunluk formülü arayışına sürüklerken, olası senaryolar arasında Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın yeni bir hükümet ihtimali için meclisteki diğer partilerle müzakerelere başlaması ya da yeni bir başbakanı göreve getirmesi yer alıyor. Erken seçim de olasılıklar arasında.

Skandal böldü

Başbakan Mark Rutte liderliğinde 4 partiden oluşan Hollanda hükümetiyse, çocuk yardımı skandalı nedeniyle çöküşle karşı karşıya kaldı. Hükümetin, vergi makamlarının yanlışlıkla binlerce aileyi dolandırıcılıkla suçlayarak çocuk yardımı ödeneklerini geri istediğinin ortaya çıkmasıyla risk altında olduğu belirtildi. Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Lodewijk Asscher, olay sonrası istifa ederken, kabinenin tutumunu bu hafta gözden geçireceği bildirildi. Aylar süren tartışmaların ardından kurulan koalisyon hükümetinin, skandalla ilgili planlanan bir parlamento tartışmasının ardından birlikteliklerini sona erdireceği düşünülüyor.