İtalya'da 2. Conte Hükümeti Senato'da kritik güvenoyu sınavında

Koalisyon ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin 13 Ocak'ta, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile oluşturduğu dörtlü koalisyondan çekildiğini açıklamasıyla baş gösteren siyasi kriz, bugün de parlamentonun üst kanadı Senato’da tartışıldı. Conte liderliğindeki üç partili koalisyonun, yoluna devam edip edemeyeceği, sandalye sayısının kritik olduğu 321 sandalyeli Senato’da yapılacak güven oylamasında belli olacak.

Iv'nin çıkışı sonrasında üçlü koalisyon hükümetinin lideri olarak dün parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almayı başaran Conte, bugün Senato Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, mecliste yaptığı gibi bu sefer de senatörlerinden hükümetine destek istedi.

Senato'daki oylamanın çoğunluk sayısı bakımından kendileri için daha kritik olduğunu ifade eden Conte, "Siyasi bir projeye bağlı kalmaya dayanan açık, şeffaf destek talep ediyoruz. Elbette bugün sayılar çok daha önemli." diye konuştu.

Koalisyondan çekilerek siyasi krizin fitilini ateşleyen Iv lideri senatör Matteo Renzi ise genel kurulda, Conte'ye karşı çıkarak, "Bizim önerilerimiz aylardır dinlenmiyor. (Yeni tip koronavirüs) Salgın karşısında daha güçlü bir hükümete ihtiyaç var. Biz size aylardır değişim adımları görmek istiyoruz diyoruz. Belkide biz fazla sabır gösterdik. Ondan bugün bu noktadayız." dedi.

Başbakan Conte de eleştirilere yanıt bölümünde, eski koalisyon ortakları Renzi'ye yüklenerek, "Hiçbir zaman kapımızı kapalı bulmadınız ancak belli bir süre sonra sadık işbirliğini bırakıp, farklı bir yol izlemeye başladınız. Iv, saldırgan olmayı, medya üzerinden saldırmayı seçtiniz." dedi.

Conte, güven oylamasına geçilmeden önce son olarak, "Eğer hükümet için gerekli güvenoyu yoksa o zaman hükümet eve gider." ifadesini kullandı.

Genel kurulda iktidar partileri, M5S, PD, LeU, bazı ömür boyu senatörler ve karma gruptan senatörler hükümete destek vereceklerini açıkladı.

Muhalefetteki aşırı sağcı partiler Lig Partisi, İtalya'nın Kardeşleri (Fdl) ise erken seçim çağrısı yaparken, hükümete güven oyu vermeyeceklerini ilan etti.

İtalyan basınında, 321 sandalyeli Senato'da hükümet lehine verilecek oyların salt çoğunluk sayısı 161'in az farkla altında kalsa da "hayır" oylarından fazla olması durumunda güvenoyu verilmiş olacağını ancak bunun, Conte hükümetini, parlamentoda çok daha "kırılgan" hale getireceği yorumları yer aldı.

Senato'daki güven oylamasının akşam başlayıp, sonuçlanması bekleniyor.

ANKETLERDE AŞIRI SAĞ ÖNDE

Conte liderliğindeki hükümetin güvenoyu alamaması halinde, ülkede teamüller gereği ilk olarak parlamento aritmetiğinde yeni hükümet kurabilecek çoğunluk olup olmadığına bakılacak. Herhangi bir hükümet kurulamaması durumunda ise Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, normalde 2023’te sona erecek yasama dönemini feshederek erken seçim kararı alabilir.

SWG araştırma şirketinin, 18 Ocak itibarıyla yaptığı ankette, ilk üç sırada iki aşırı sağcı partinin yer alması dikkati çekti. Buna göre, son dönemlerde oy kaybı yaşasa da Lig Partisi yüzde 22,3 ile birinci, merkez solun çatı partisi PD yüzde 20,1 ile ikinci, bir diğer aşırı sağcı parti İtalya’nın Kardeşleri (FdI) ise yüzde 16,5 ile üçüncü, halihazırda parlamentoda en çok sandalyesi bulunan M5S ise yüzde 15,8 ile dördüncü sırada görünüyor. Hükümet krizini çıkartan Iv ise yüzde 2,7 ile alt sıralarda yer alıyor.

SWG'nin araştırmasında, Iv lideri Renzi'nin koalisyonu bozmasının, yanlış olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 53'e çıktı.

2. CONTE HÜKÜMETİ

M5S, PD, LeU'nun üçlü koalisyon olarak başladığı, PD’nin bölünüp içinden Iv’nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.

Koalisyonun küçük ortaklarından Iv'nin, 13 Ocak'ta Avrupa Birliği’nden gelecek kurtarma fonuna ilişkin başbakanlığın hazırladığı planı ve Conte'yi sert şekilde eleştirerek hükümetten çekilmişti. Iv'nin hükümetten çekilmesiyle 2. Conte hükümetinin özellikle Senato’daki çoğunluğu riske girmişti.