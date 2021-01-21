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21.01.2021 - 15:57 | | DHA

İtalya’da 70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu

İtalya’nın Sorrento limanında henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı 70 tonluk balina kıyıya vurdu.

İtalya’da 70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu

İtalya’nın Sorrento limanında kıyıya vuran dev balina görenleri şaşırttı. Nenüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı kıyıya vuran balinanın ağırlığını 70 ton, uzunluğunun ise 23.5 metre olduğu ifade edildi. Ölü balina bölgede devriye yapan İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. İtalyan Sahil Güvenlik gemisi kaptanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Devriye sırasında parlayan bir şey fark ettik. Ölü bir balina olduğunu tespit ettik. Oldukça ağır ve büyük" ifadelerine yer verdi.

VİRAL HASTALIK ŞÜPHESİ

Yetkililer, kıyıya vuran ölü balinanın arama kurtarma ekibi ile birlikte Napoli kentine taşındığını belirtti. Napoli kentinde incelemeye alınacak dev balinanın ölüm nedeninin viral bir hastalık olabileceğinden şüphelendikleri ifade edildi.

    Koronalı botoks partisi andıran ortamda dudağından oluyordu!Eskişehir’de bir kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde 20-30 kişinin bir arada olduğu evde adını bilmediği kişiye yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında neredeyse dudaklarını kaybediyordu.
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