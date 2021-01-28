İtalya'da Başbakan Conte Salvini'nin davasında ifade verdi

Salvini'nin, bakan olarak görev yaptığı Temmuz 2019'da Akdeniz'de 131 düzensiz göçmeni kurtaran İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin ülke limanlarına yanaşmasına ve dolayısıyla karaya çıkmasına izin vermemesine yönelik insanları alıkoyma suçlamasıyla hakkında Ekim 2020'de Katanya'daki mahkemede başlayan ön duruşma sürecinde, Başbakan Conte'nin ifadesine başvuruldu.

Başbakan Conte, devlette aktif olarak üst düzeyde görevde olduğu için talebi üzerine tanık olarak ifadesini, Katanya Mahkemesi Ön Duruşma Hakimi Nunzio Sarpietro'ya Roma'da başbakanlıkta verdi. Conte ifade verirken, davacıların avukatları ve davalı Salvini ile avukatı Giulia Bongiorno da hazır bulundu.

Davacı taraf avukatları, Conte'nin ifadesinde, o dönem göçmen gemilerine güvenli yer gösterilmesi kararının Salvini'ye ait olduğunu netleştirdiğini kaydetti.

Salvini'nin avukatı Bongiorno, "Başbakan, ekip çalışmasından bahsetti. Bu, Salvini'nin kararının, bireysel bir karar olmadığını, Conte'nin de kabul ettiği bir çizginin parçası olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Hakim Sarpietro da Conte'yi dinledikten sonra başbakanlık çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan'ın gayet iş birliği içinde, sorularına derinlemesine cevaplar verdiğini söyledi.

Sarpietro, her bir bakanın kendi alanlarındaki eylemlerden bireysel olarak sorumlu olduğunu ifade ederken, "Başbakan ile İçişleri Bakanı arasında bu noktada bir iş birliği yok. İçişleri Bakanının yürüttüğü bir siyasi politika var. Ancak henüz suçlardan konuşamıyoruz çünkü bir suç olup olmadığını tespit etmek gereken bir süreçten bahsediyoruz." dedi.

Davanın bir sonraki duruşması 19 Şubat'ta Katanya'da yapılacak.

GREGORETTİ HADİSESİ

İtalya'da 2018 yılında yapılan genel seçimlerde senatör olarak parlamentoya giren ve daha sonra 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi’nin kurduğu 1. Conte Hükümeti’nde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, göç karşıtı izlediği politikalarla öne çıkmıştı.

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Temmuz 2019'da, Akdeniz'de kurtarılan 131 düzensiz göçmenin günlerce Gregoretti sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla 3 Ekim 2020'de Katanya'da ön duruşma hakiminin karşısına çıkmıştı. Bu davanın ikinci duruşmasında son olarak 12 Aralık 2020'de eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli ile eski Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ifade vermişti.

Aşırı sağcı popülist lider, benzer bir başka davada daha yargılanıyor.

Salvini, yine bakan olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletip, karaya yanaşmasına izin vermemişti. Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini hakkında görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmiş ve bu davada da ilk kez 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı.