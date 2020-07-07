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07.07.2020 - 19:27 | | AA

İtalya'da corona virüs ölümleri devam ediyor

İtalya'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 899'a yükseldi.

İtalya'da corona virüs ölümleri devam ediyor

 

İtalya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 467 düşüşle 14 bin 242'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 241 bin 956'ya ulaştı. Son 24 saatte 138 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 574 artışla 192 bin 815'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 34 bin 899 olurken, günlük ölü sayısındaki artışın dün 8 iken bugün 30'a yükselmesi dikkati çekti.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 703 bin 673 test yapıldı.

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