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19.07.2020 - 19:14 | | AA

İtalya'da corona virüste 23 Şubat'tan bu yana bir ilk!

Gelen son dakika haberine göre; İtalya'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 35 bin 45'e yükseldi.

İtalya'da corona virüste 23 Şubat'tan bu yana bir ilk!

 

Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Ülkedeki aktif vaka sayısı ise son haftalardaki düşüş seyrinin aksine 72 artışla 12 bin 440 oldu. Son 24 saatte 218 yeni vaka kaydedildi.

Salgının başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 244 bin 434'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı bugün 143 artışla 196 bin 949'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 3 artarak 35 bin 45'e yükseldi. Bugünkü ölüm rakamı, salgının ülkede görülmeye başladığı ilk günlerden olan 23 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşti.

İtalya'da bugüne kadar toplam 6 milyon 238 bin 49 test yapıldı.

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