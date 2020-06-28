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28.06.2020 - 19:12 | | AA

İtalya'da corona virüste ölenlerin sayısı açıklandı

İtalya'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 34 bin 738'e çıktı.

İtalya'da corona virüste ölenlerin sayısı açıklandı

 

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 155 düşüşle 16 bin 681'e gerilerken, bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 240 bin 310'a ulaştı. Son 24 saatte 174 yeni vaka tespit edildi.

İyileşenlerin sayısı son 24 saatte 307 artışla 188 bin 891'e çıktı.

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Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 34 bin 738'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 314 bin 619 test yapıldı.

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