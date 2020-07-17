MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya'da corona virüste son durum! Ölenlerin sayısı 35 bin 28'e yükseldi
ABONE OL
17.07.2020 - 18:54 | | AA

İtalya'da corona virüste son durum! Ölenlerin sayısı 35 bin 28'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.

İtalya'da corona virüste son durum! Ölenlerin sayısı 35 bin 28'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 456'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 967'ye ulaştı. Son 24 saatte 233 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 237'lik artışla 196 bin 483'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 154 bin 259 test yapıldı.

Kaçkar Dağı'na tırmanırken yamaçtan düştü!Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken 25 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralanan dağcı Mehmet Birlik (58), askeri helikopterle kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü ölü sayısı kaç? (17 Temmuz)

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü ölü sayısı kaç? (17 Temmuz)

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

Dünden beri her yerde aranıyordu... Yakınları sinir krizi geçirdi!

Dünden beri her yerde aranıyordu... Yakınları sinir krizi geçirdi!

Sıradaki Haber