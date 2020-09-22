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22.09.2020 - 21:08 | | AA

İtalya'da covid-19 bulaşanların sayısı 300 bini geçti

İtalya'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının resmen görülmeye başlandığı şubat ayından bugüne kadar hastalığın bulaştığı kişi sayısı 300 bin 897 oldu.

İtalya'da covid-19 bulaşanların sayısı 300 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 1392 yeni vaka kaydedilirken, salgının ülkede resmi olarak başladığı 21 Şubat'tan bu yana virüsün bulaştığı kişi sayısı 300 bin 897'ye yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 45 bin 489'a çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 239'a ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 14 artarak 35 bin 738 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 967 artarak 219 bin 670’e yükseldi.

Bu arada, bir radyo programına katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri de "Virüsün dolaşımı artacak, bu inkar edilemez. Enfeksiyonlar da artmaya devam edecek ama bu kontrol ve gözlem altında olacak." dedi.

Sileri, salgında yeni merkez üslerinin çoğalacağına ve griple örtüşen yanları nedeniyle karıştırılabileceğine dikkati çekerek, "Ama endişelenmemeliyiz. İkinci dalga hakkında konuştuğumuzda panik tetikleniyor. Dünyanın her yerinde yaşayacağımız ikinci dalganın şubat ve marttaki gibi olması zor çünkü öyle olması için maske takmamak, el yıkamamak ve yakın durmak gerekiyor. Ayrıca bugün testlerimiz ve izleme mekanizmamız var." diye konuştu.

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