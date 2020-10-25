MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya'da günlük vaka sayısı 20 bini geçti
ABONE OL
25.10.2020 - 20:16 | | AA

İtalya'da günlük vaka sayısı 20 bini geçti

Gelen son dakika haberine göre; İtalya'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında, son 24 saatte 21 bin 273 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da günlük vaka sayısı 20 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığı’nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 21 bin 273 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Salgın başından beri virüs kapan kişi sayısı 525 bin 782'ye çıktı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 222 bin 241'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1208'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 128 artarak, 37 bin 338'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 86 artarak, 266 bin 203 oldu.

Artan vakaları karşısında Başbakan Giuseppe Conte, bugün yeni bir başbakanlık kararnamesi imzalayarak, salgına yönelik tedbirleri sıkılaştırdı. Yeni tedbirlere göre, ülkede, spor salonları, yüzme havuzları, tiyatro, sinema ve konser salonlarının aktiviteleri durdurulurken, restoran, bar, kafe ve dondurmacılar da 18.00’den sonra servis yapamayacak.

Bu arada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın sözcüsü Giovanni Grasso'nun da Kovid-19’a yakalandığı bildirildi. Grasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda perşembeden bu yana Cumhurbaşkanı ile görüşmediğini ve evde tecrit altında olduğunu belirtti.

Gri listede yer alan Yoldaş Selim Çelik tutuklandıHatay Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan, yurt dışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Listesi"nde "Gri Kategori"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'den Yunanistan'a Oruç Reis tepkisi

Türkiye'den Yunanistan'a Oruç Reis tepkisi

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Şans Topu'nda sonuçlar belli oldu - 25 Ekim Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu'nda sonuçlar belli oldu - 25 Ekim Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Sıradaki Haber