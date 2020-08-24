İtalya'da ilk maske cezası 'koronavirüs yok' diyen gence kesildi

Avrupa’da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da, maske takma zorunluluğunun gece saatlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinden sonra kontroller de sıklaştı.

Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, meşhur Trevi çeşmesi yakınlarında eğlenen bir grup genç, kendilerini maske takma zorunluluğu konusunda uyaran polise karşı çıktı. Gruptakilerin pek çoğu uyarının ardından maske takarken, 29 yaşındaki bir genç bunu reddetti.

Gencin, “Koruma takmıyorum çünkü koronavirüs yok” dediği belirtildi. Bunun üzerine gence 400 euro (yaklaşık 3 bin 490 TL) para cezası kesildi.

Roma Today’in aktardığına göre daha sonra da San Lorenzo bölgesinde benzer bir ceza daha verildi.

Söz konusu cezanın, kamuya açık yerlerde gece saatlerinde maske takılmasını zorunlu kılan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından kesilen ilk ceza olduğu belirtildi.

Bu ayın ortasından beri İtalya’da 06.00-18.00 saatleri arasında sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı kamusal alanlarda maske takmak zorunlu sayılıyordu. Ancak vaka sayılarını artması üzerine yasak genişletildi. Ayrıca gece kulüpleri de kapatıldı.

Söz konusu yasakların 7 Eylül’e kadar devam etmesi bekleniyor.