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22.09.2020 - 12:13 | | DHA

İtalya'da karantina aşıkları evlenme kararı aldı

İtalya'nın Verona kentinde, karantina sırasında balkondan balkona aşk yaşayan Michele D'Alpaos (38) ve Paola Agnelli (40) evlenme kararı aldı.

İtalya'da karantina aşıkları evlenme kararı aldı

Verona'da Mart ayında karantina nedeniyle evlerine kapanan Romeo ve Juliet'i andıran aşkın temelini atan D'Alpaos ve Agnelli evlenme kararı aldı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulamasında balkon balkona aşk yaşayan çift sürpriz bir kararla evlenmek için geri sayıma başladı.

10 HAFTA BOYUNCA BALKONDA AŞK 

Evlerinin balkonunda 10 hafta boyunca aşklarını devam ettiren çift, Haziran ayında ilan edilen normalleşme sürecinde ilk kez bir araya geldi. Düğün töreniyle ilgili açıklamada bulunan çift, düğünü evlerinin terasında yapacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paola, "Kesinlikle evleniyoruz, tek yapmamız gereken düğün gününü belirlemek" dedi. 

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