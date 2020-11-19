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19.11.2020 - 13:40 | | AA

İtalya'da mafya ile işbirliği yapan siyasetçi gözaltında

İtalya'nın güneyindeki Kalabriya Bölge Meclis Başkanı Domenico Tallini'nin, mafya ile suç ortaklığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İtalya'da mafya ile işbirliği yapan siyasetçi gözaltında

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 68 yaşındaki siyasetçi, bölgede hakim mafya örgütü "Ndrangheta"nın "Grande Aracri" klanıyla suç ortaklığına giden bağları bulunduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tallini'nin söz konusu mafya klanıyla, eczaneler ve tıbbi malzeme satan dükkanlar üzerinden Katanzaro kenti merkezli satış ağı kurmayı amaçladığı, buna karşılık seçimlerde kendisine destek sağlamaya yönelik suç ortaklığına girdiği ithamında bulunuldu.

Tallini'nin ev hapsinde tutulduğu bildirildi.

Eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia üyesi olan Tallini, ocakta yapılan seçimlerde Kalabriya Bölge Meclisine seçilmiş ve daha sonra bölge Meclis Başkanı olmuştu.

İtalyan Parlamentosu Mafya ile Mücadele Komisyonu Başkanı Nicola Morra, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Komisyon olarak bu kişinin bağlantıları sebebiyle ocakta yapılan seçimde aday olamayacağına ilişkin rapor verdiklerini ancak o dönem kendisinin Tallini'den "kişisel intikam almak için rapor hazırladığı" şeklinde yorumlar yapıldığını hatırlattı.

İkinci el araç satışları durma noktasına geldiDolardaki belirsizlik ve korona virüs nedeniyle ikinci el araç piyasasında satışlar adeta durma noktasına geldi. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, “Dövizdeki dalgalanma ve son kararlardan dolayı bir durgunluk oldu. Pandemiden dolayı ‘0’ araç üretimi yine durursa ikinci eldeki talep patlaması ve fiyatın yükselmesi devam edecektir“ dedi.
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