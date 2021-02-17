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17.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

İtalya’da siyah panter alarmı

İtalya’nın Puglia bölgesinde son iki haftada pek çok kişinin siyah bir panter gördüğünü ihbar etmesi üzerine alarma geçildi.

İtalya’da siyah panter alarmı

Bari vilayeti çevresinde Castellana Grotte ve Acquaviva delle Fonti kasabaları yakınlarında panterin görüntülenmesi üzerine bölgede acil durum ilan edildi. Acquaviva delle Fonti Belediye Başkanı Davide Carlucci, halkı kırsal alanlardan uzak durmaya çağıran acil bir emir yayımladı. Carlucci, polislerin panteri bulmak için devriye gezdiğini, vatandaşların saldırıdan korunmak için güvenli yerlerde durmaları gerektiğini söyledi. Siyah panterin nereden geldiği ve nereye kaçtığı henüz tespit edilemedi.

173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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