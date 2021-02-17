İtalya’da siyah panter alarmı

Bari vilayeti çevresinde Castellana Grotte ve Acquaviva delle Fonti kasabaları yakınlarında panterin görüntülenmesi üzerine bölgede acil durum ilan edildi. Acquaviva delle Fonti Belediye Başkanı Davide Carlucci, halkı kırsal alanlardan uzak durmaya çağıran acil bir emir yayımladı. Carlucci, polislerin panteri bulmak için devriye gezdiğini, vatandaşların saldırıdan korunmak için güvenli yerlerde durmaları gerektiğini söyledi. Siyah panterin nereden geldiği ve nereye kaçtığı henüz tespit edilemedi.