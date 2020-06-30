MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya'da son 24 saatte 23 kişi corona virüsten öldü
ABONE OL
30.06.2020 - 19:23 | | AA

İtalya'da son 24 saatte 23 kişi corona virüsten öldü

İtalya'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 34 bin 767'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 23 kişi corona virüsten öldü

 

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 933'lük düşüşle 15 bin 563'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 240 bin 578'e ulaştı. Son 24 saatte 142 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1052'lik artışla 190 bin 248'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 daha artarak 34 bin 767'ye yükseldi. Dün 6 olan günlük ölüm sayısının bugün arttığı gözlendi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 390 bin 110 test yapıldı.

Erciş'te sele kapılan koyunlar böyle sürüklendiVan'ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak sele yol açtı. Sele kapılan 74 küçükbaş öldü. Kırkpınar Mahallesi'deki bazı ahır ve barınaklar yıkılırken, ekili tarım alanları ise büyük zarar gördü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korku dolu anlar! Onlarca koyun sele kapılarak öldü

Korku dolu anlar! Onlarca koyun sele kapılarak öldü

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Son dakika haberi: Bakan Koca 'dikkatli değiliz' diyerek corona virüste kritik rakamları açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Koca 'dikkatli değiliz' diyerek corona virüste kritik rakamları açıkladı

Sıradaki Haber