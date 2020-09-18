MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 salgınında 1907 yeni vaka saptandı
ABONE OL
18.09.2020 - 18:59 | | AA

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 salgınında 1907 yeni vaka saptandı

İtalya'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında, son 24 saatte 1907 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 salgınında 1907 yeni vaka saptandı

 

Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 1907 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu sayı, ağustos ayı ortasından beri yeniden yükseliş eğilimi gösteren günlük yeni vaka sayısında bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviye oldu. Böylece, ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı 294 bin 932'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı da 42 bin 457'ye yükseldi. Buna karşılık yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise son haftalardaki artışa karşılık bugün düşüş gösterdi ve 208'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 10 artarak, 35 bin 668'e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 216 bin 807'ye yükseldi.

Son Dakika: Ankara Elmadağ'da fabrikada korkutan patlamaGelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar saat kaçta başlayacak 2020-2021? Okullar ne zaman açılacak, hangi sınıflata açılacak?

Okullar saat kaçta başlayacak 2020-2021? Okullar ne zaman açılacak, hangi sınıflata açılacak?

Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Yeni mesai saatleri nedir? İstanbul mesai saatleri 2020 açıklandı! Son dakika Vali Yerlikaya duyurdu...

Yeni mesai saatleri nedir? İstanbul mesai saatleri 2020 açıklandı! Son dakika Vali Yerlikaya duyurdu...

Sıradaki Haber