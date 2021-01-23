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23.01.2021 - 21:55 | | AA

İtalya'da son durum! Bir günde 488 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 488 artarak 85 bin 162 oldu.

İtalya'da son durum! Bir günde 488 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 331 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,6 oldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 455 bin 185'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı, 6 Kasım 2020'den beri ilk kez 500 bin eşiğinin altına gerileyerek 498 bin 834 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 488 artarak 85 bin 162'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 16 bin 62 artarak 1 milyon 871 bin 189'a çıktı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 1 milyon 331 bin 45 oldu.

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