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06.02.2020 - 11:04 | | İHA

İtalya’da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

İtalya’nın Lombardiya bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

İtalya’da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Lodi kentinde Milano-Roma seferini yapan hızlı tren raydan çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonucu Milano ve Bologna arasındaki tren seferlerin durduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

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