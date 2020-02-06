İtalya’da tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Lodi kentinde Milano-Roma seferini yapan hızlı tren raydan çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza sonucu Milano ve Bologna arasındaki tren seferlerin durduğu öğrenildi.



Kazanın nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.