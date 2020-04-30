30.04.2020 - 19:31 | | AA
Ä°yon Denizi'ne düÅŸmüÅŸtü... Kanada helikopterini arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°yon Denizi'ne dÃ¼ÅŸen Kanada birliklerine ait helikopterin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na TCG Salihreis FÄ±rkateyni'nin de katÄ±lÄ±mÄ±yla devam edildiÄŸini bildirdi.Â
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BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Kanada'ya ait Fredericton FÄ±rkateyni'nin Ä°yon Denizi'nde dÃ¼ÅŸen helikopterini arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, kazanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi noktada, NATO SNMG-2'de gÃ¶revli TCG Salihreis FÄ±rkateyni ve beraberindeki helikopterin de katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼n geceden bu yana sÃ¼rÃ¼yor.
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HÄ±rsÄ±zlÄ±k ailesine jandarma â€˜durâ€™ dediEge Bölgesinde 'gezinti hÄ±rsÄ±zlar' olarak bilinen ve kadÄ±n üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldÄ±ÄŸÄ± 4 kiÅŸilik hÄ±rsÄ±zlÄ±k ailesi, Denizliâ€™nin Çameli ilçesinde son yaptÄ±klarÄ± 7 bin TLâ€™lik soygunun ardÄ±ndan jandarmanÄ±n dedektifleri olan Jandarma Suç AraÅŸtÄ±rma Timi (JASAT) tarafÄ±ndan yakalandÄ±.