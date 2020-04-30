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BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Kanada'ya ait Fredericton FÄ±rkateyni'nin Ä°yon Denizi'nde dÃ¼ÅŸen helikopterini arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, kazanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi noktada, NATO SNMG-2'de gÃ¶revli TCG Salihreis FÄ±rkateyni ve beraberindeki helikopterin de katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼n geceden bu yana sÃ¼rÃ¼yor.

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