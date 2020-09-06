İzlanda Hakkında Bilgiler; İzlanda Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Diğer İskandinav ülkelerinde olduğu gibi İzlanda'nın da geleneksel renkleri vardır. Beyaz rengi, ülkenin buzullarını temsil ederken, mavi rengi de dağ ve ovalarını simgeler. Matthias Thordarson tarafından tasarlanan bayrakta ''İskandinav çarpısı'' adı verilen bir motif bulunur. Bu motif İskandinav ülkelerinin ortak sembolüdür. Kuzey Avrupa ülkesi toplam 23 bölgeden oluşur. 14 bağımsız şehirden oluşan İzlanda'da en büyük ve en kalabalık şehirler, Reykjavik, Kopavogur, Akureyri ve Vik i Myrdal'dır. Liman kenti olan Akureyri'de balıkçılık ve organik tarım da gelişmiştir. İzlanda'nın en büyük binası ise Kopavagur'da yer alıyor. Endüstri ve ticaretin geliştiği şehir 83.7 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip. İzlanda Avrupa'nın en kuzeyinde yer aldığı için nüfus yoğunluğu en az olan Avrupa ülkelerinin başında gelir.



İzlanda Nerededir?



Küçük adalardan oluşan İzlanda Atlas Okyanusunun kuzeyinde yer alır. 350 kilometre uzağında yer alan Grönland, İzlanda'nın en yakın komşusudur. Diğer komşuları ise Norveç ve İskoçya'dır.



İzlanda Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Resmi olmayan rakamlara göre İzlanda'nın nüfusu 341. 243'tür. İsveç'in nüfusu 10 milyon iken, Danimarka'da yaşayan insan sayısı da 5 milyonun üstündedir. İzlanda'nın bu kadar az nüfusa sahip olmasının en büyük nedeni bir ada ülkesi olmasıdır. Doğum oranının da çok düşük seviyelerde olduğu ülke çok az göç alır.



İzlanda'nın Başkenti Neresidir?



274,5 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Reykjavik, İzlanda'nın başkentidir. Ülke nüfusunun %60'ı Reykjavik'te yaşar. Zamanında büyük bir ekonomik kriz atlatan bu şehir, şu anda dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında bulunmaktadır. Reykjavik'te toplam 6 belediye bulunur. Kentin kültürel ve ticari alışverişte bulunduğu birçok kardeş şehri vardır. Kardeş şehirlerden bazıları Kopenhag (Danimarka), Stockholm (İsveç), Oslo (Norveç) ve Sank Petersburg'dur. (Rusya)



Reykjavik, aynı zamanda ülkenin turizm kenti olarak adlandırılıyor. Harpa ve Perian binaları en çok turist çeken tarihi yapıların başında geliyor. İzlanda Tarihi Müzesi ve Sun Voyager de bu şehirde bulunmaktadır. Ülkenin güneybatısında yer alan Keflavik şehri ise 1995 yılında iki kasabanın birleştirilmesiyle kuruldu. Keflafik Uluslararası Hava Limanı (KEF) İzlanda'nın en büyük hava alanıdır. 1943 yılında açılan hava alanı ''Dünyanın En İyi Hava Limanları) listesinde yer almaktadır.



Hüsavik, İzlanda'nın en önemli yerleşim yerlerinden bir diğeridir. Hüsavik ilçesinin yakınındaki gölden çıkarılan silisyum dioksit, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Nüfusu 3 binden az olan Hüsavik, her yıl 1 milyona yakın turist tarafından ziyaret ediliyor. İzlanda'nın diğer kentleri şu şekildedir. Grindavik, Dalvik, Akranes, Vik i Murdal, Gardur. Kuzey Işıklarının en net görüldüğü bölgelerden biri olan Gardur kasabası turizmi oldukça gelişmiştir.



İzlanda'nın Para Birimi Nerededir?



İzlanda'nın para birimi İzlanda Kronu'dur. Avrupa Birliğine üyeliği bulunmayan İzlanda'da Euro tedavüle girmemiştir. İzlanda Kronu'nun uluslararası alandaki kısaltması ISK'dir.



İzlanda'da Konuşulan Diller



Ülkenin resmi dili İzlandacadır. Devlet okullarında İzlandaca eğitim verilir. Bu dil Cermen dillerinden biri olduğu için Almanca ve Faroe dilleri ile benzerlik taşır. Ülkede konuşulan diller arasında İngilizce, Danca ve Nord lehçeleri yer alır.



İzlanda ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



İzlanda ile Türkiye arasında 3 saatlik fark bulunur. İzlanda'da saat 14.00 iken Türkiye'de 17.00'dır. Greenwich Ortalama Saatini (GMT) kullanan İzlanda'da yaz saati uygulaması yoktur.