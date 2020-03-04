Japon doktorlardan koronavirüse astım ilacıyla tedavi yöntemi

Japon doktorlar, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü koronavirüsün tedavisine dair umut olabilecek bir çalışmaya imza attı. Japonya resmi haber ajansında yer alan habere göre, Kanagawa eyaletindeki Ashigarakami Hastanesi'nden doktorlar, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess yolcu gemisinden enfekte olan hastaları tedavi etti. Tedavi sürecine dair sonuçları Japon Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin web sitesinde yayınlayan ekibin aktardığına göre, üç hastaya bağışıklık sistemi üzerinde etki eden "Ciclesonide" adlı bir astım ilacı verildi. 65 yaş üzeri olan ve oksijen desteği alan hastalar, durumlarının ciddi olmasına rağmen iyileşme gösterdi. Hastalardan 73 yaşındaki bir kadının, semptomlarında azalma görülmesinin ardından taburcu edildiği belirtildi.



ARAŞTIRMALAR SÜRECEK



İlacı Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden bilgi aldıktan sonra kullandığı öğrenilen ekip, ilacın akciğerlere ulaşarak iltihaplanmayı azaltmada etkili olabileceğini tahmin ediyor. İlacın etkinliği ise, diğer tıbbi kurumlarla gerçekleştirilecek detaylı çalışmaların ardından kesinleşecek.