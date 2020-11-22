MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Japonya Başbakanı Suga, G20 zirvesine video konferans ile katıldı
ABONE OL
22.11.2020 - 06:15 | | AA

Japonya Başbakanı Suga, G20 zirvesine video konferans ile katıldı

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan G20 Liderler Zirvesinin açılışına video konferans ile katıldı.

Japonya Başbakanı Suga, G20 zirvesine video konferans ile katıldı

Başbakan Suga, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki zirvenin açılışında yaptığı konuşmada salgın, Tokyo oyunları, ekonomik büyüme gibi konulara değindi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına tüm ülkelerin adil seviyede ulaşımının sağlanması gerektiğini belirten Suga, "Hazır olduğunda aşıya ve tıbbi tedavilere, dünya etrafında tüm ülkelerin erişebileceği bir ortam oluşturmak zaruri." dedi.

Salgın sebebiyle mart ayında 2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarını düzenlenmesine yönelik ülkesinin kararlılığını yineleyen Suga, "Bu insanlığın virüsü mağlup ettiğinin delili olacak." diye konuştu.

Suga, Japonya'nın dijitalleşme, çok taraflı serbest ticari çerçevelerin teşvik edilmesi ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine yönelik politikalarda aktif rol oynayacağını kaydetti. Suga; salgınla mücadele, ekonomik büyümenin yeniden sağlanması, uluslararası seyahatlerin sürdürülmesi ve Kovid-19 sonrası dönemin şartlarına hazırlanılmasına ilişkin G20’de güçlü mesajların verilmesi gerektiğini dile getirdi.

10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yediBursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.’ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kısıtlamayı hiçe saydı, polislerden kaçamadı

Kısıtlamayı hiçe saydı, polislerden kaçamadı

MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Her satırı dehşet! Kestiği kedi ile yakalandı 'Yıllardır yiyorum' dedi

Her satırı dehşet! Kestiği kedi ile yakalandı 'Yıllardır yiyorum' dedi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet