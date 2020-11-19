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19.11.2020 - 05:57 | | AA

Japonya Başbakanı'ndan ABD ile ittifakın caydırıcılığının artırılması vurgusu

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Çin'in bölgesel iddialarına karşı ABD ile ittifakın caydırıcılığını artırmayı ve "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi

Japonya Başbakanı'ndan ABD ile ittifakın caydırıcılığının artırılması vurgusu

Başbakan Suga, başkent Tokyo’yu ziyaret eden ABD Deniz Piyade Birliği komutanlarından General David Berger’i kabul etti.

Görüşmede, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükoyu tek taraflı değiştirmeye yönelik Çin’in faaliyetlerine dikkati çeken Suga, ABD-Japonya ittifakının önemine değindi.

Suga, "ABD ile koordinasyon halinde, ikili ittifakımızın müdahale ve caydırıcılık kapasitelerimizi geliştirmek ve ‘Serbest ve Açık Hint-Pasifik’ vizyonunu başarmak istiyoruz." dedi.

General Berger de ikili ittifakı güçlendirmek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (JSDF) ve merkezi hükümetin görüşlerini dinlemek istediğini kaydetti.

Berger, "Lokal güvenlik durumunun ciddiyetinin arttığının farkındayım. Bu durum bizi takım çalışmasına ve ittifakının caydırıcılığı korumak için reforma sevk ediyor." diye konuştu.

İkili, Okinawa'daki ABD üslerinin yükünün hafifletilmesi konusunu da ele aldı. Berger, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile ayrı ayrı bir araya geldi.

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