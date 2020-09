Japonya Hakkında Bilgiler; Japonya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Japonya içerisindeki en büyük adalar grubu Honshu, Hookaido, Kyusho ve Shikoku adalarıdır. Bu adalar öyle büyüktür ki, Japonya'nın coğrafi yüz ölçümünün %97'sini bu 4 ada oluşturmaktadır. Tamamen dağlık bir alanda olan Japonya, aynı zamanda bir doğal afet ülkesi de konumundadır. Dağların yayılışı ve uzunluğundan dolayı tam bir deprem ülkesi olan Japonya, aynı zamanda çok büyük yanardağ felaketlerinin de yaşandığı bir ada ülkesidir.



Japonya'nın üzerinde bulunan alanın yaklaşık olarak Paleotik çağdan beri insanlar tarafından çok önemli bir yer olduğu bazı tarihi bulgular ile ispatlanmıştır. Japonya kelimesi, birçok uzmanın ortak yorumlarına ve bulgulara göre, 1.yüzyılda Çinlilerin yazdığı tabletlerde ilk olarak kullanılmıştır.



Japonya'nın bayrağındaki kırmızı yuvarlak, rengini ve şeklini doğan güneş sözcüğünden almaktadır. Japon mitolojisine göre çok önemli bir yere sahip olan kırmızı yuvarlak, aynı zamanda Japonya'nın en saygı değer komutanının da hanesi olarak kabul edilmektedir.



Japonya Nerededir?



Büyük Okyanus'ta bulunan Japonya, Çin'in doğusunda yer almakta ve Filipinler'in de Kuzeyinde yer almaktadır. Çok geniş bir alana yayılmış olan ve çok büyük bir nüfus kalabalığına sahip olan bu ülke, coğrafi özellikleri ile de birçok insanın dikkatini çekmektedir.



Japonya'nın Nüfusu Ne Kadardır?



Tarihin her zamanında çok yüksek bir nüfus çoğunluğu ile karşılaşan Japonya, aynı zamanda birçok milletten vatandaşın da yaşadığı, çok geniş kökenli toplumlara sahip olan bir ülkedir. 2019 yılında yapılan resmi nüfus sayımına göre, ülkenin güncel nüfusu 126,5 milyon olarak hesaplanmıştır. Her sene çok sayıda insanın göçünü almakta olan Japonya, aynı zamanda Dünya üzerinde yüz ölçümü başına düşen insan sayısı konumunda da zirvede yer almaktadır.



Sanayisi sürekli gelişmekte ve alım gücü sürekli yükselmekte olan bu ülkenin gelecek senelerde daha da fazla göç alacağı düşünülmekte ve nüfus sayısının daha da fazla artacağı uzmanlar tarafından söylenmektedir.



Japonya'nın Başkenti Neresidir?



Japonya'nın başkenti Tokyo'dur. Yokohama'nın tam olarak kuzeyinde yer alan ve yüz ölçümü oldukça büyük olan Tokyo, Japonya'nın kurulduğu ve bağımsızlığını kazandığı ilk günden bu yana ülkenin başkenti konumundadır. Aynı zamanda ülke içerisinde sanayisi en çok gelişmiş şehir de Tokyo'dur.



Japonya'nın Para Birimi Nedir?



Japonya'nın para birimi, Japon Yeni'dir. Ekonomi piyasası içerisinde oldukça değersiz olan Japon Yeni, günden güne değerini kaybetmekte ve para birimliğini düşürmektedir. Günümüzde 1 Japon Yeni, 0,069 TL olarak hesaplanmaktadır. Ancak alım gücü ve maaş kapasitesi insanları fazla zorlamayan Japonya, bu sayede içerisinde yaşayan insanları da maddi açıdan zorlamamaktadır.



Japonya'nın Resmi Dili Nedir? Japonya'da Konuşulan Diller Hangileridir?



Japonca, fiilen Japonya'nın resmi dili olarak geçmektedir. Ancak içerisinde birçok lehçe ve dil farklılığı içeren Japonca, her şehrin insanları tarafından farklı olarak konuşulmaktadır. İçerisinde binlerce farklı kökenden insan barındırmakta olan Japonya içerisinde neredeyse tüm dünya dilleri de kullanılmaktadır. Japonya içerisinde de birçok Türk insanın yaşadığı ve hayatlarını sürdürdüğü bilinmektedir.



Japonya İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Türkiye ile Japonya arasında referans noktalar, Başkentler, öne alınarak yapılan hesaplamalar sonucu, Japonya'nın saatinin Türkiye'nin saatinden 6 saat daha ileride olduğu hesaplanmıştır. Japonya'nın saat dilimi GMT 3, Türkiye'nin saat dilimi ise GMT 9 olarak bilinmektedir.